Гауфф раскритиковала условия проживания на Олимпиаде в Париже

Американская теннисистка Кори Гауфф недовольна условиями проживания в олимпийской деревне в Париже. В соцсети она выложила пост под музыку из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро».

— 10 девочек на две ванные. Олимпийская деревня, — написала Гауфф.

На Играх Гауфф победила аргентинку Марию Карле во втором круге турнира в одиночном разряде на Олимпиаде-2024 — 6:1, 6:1 и вышла в третий круг.

Олимпиада в Париже пройдет до 11 августа.