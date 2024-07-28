Гауфф объяснила, почему американские теннисистки не стали жить в Олимпийской деревне

Вторая ракетка мира Кори Гауфф рассказала, что она единственная из женской сборной США по теннису, кто решил остаться в Олимпийской деревне в Париже.

«10 девушек и только две ванные комнаты», — пожаловалась спортсменка под видео из номера в своих соцсетях.

Фанаты в комментариях отметили, что пространство, где предложили жить атлетам, оказалось очень тесным. По словам Гауфф, все теннисистки, кроме нее, переехали из Олимпийской деревни в отель.

«Все теннисистки переехали в отель, кроме меня. Теперь нас всего 5 девочек, так что я в комнате одна. Соседки очень классные. Мне это нравится», — написала она.

От проживания в Олимпийской деревне также отказались российский теннисист Даниил Медведев и 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович.

Ранее сообщалось, что спортсмены жалуются на нехватку еды в Олимпийской деревне в Париже.