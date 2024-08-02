Оже-Альяссим сыграет с Алькарасом в полуфинале олимпийского теннисного турнира

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале олимпийского теннисного турнира в пятницу, 2 августа. Игра пройдет на одном из кортов теннисного комплекса «Ролан Гаррос». Начало — после 14.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня Игр. В России федеральные телеканалы не покажут Олимпиаду в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитете (МОК) по регистрации.

Канадский теннисист 2 августа примет участие в матче за бронзовую медаль Олимпиады в миксте, где Феликс выступает с Габриэлой Дабровски.

Оже-Альяссим — 19-й номер рейтинга ATP, Алькарас — третья ракетка мира.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.