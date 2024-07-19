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Париж-2024

Сегодня, 03:08

Кафельников: «Я не только посмотрю эти Игры, но и буду присутствовать на корте во время соревнований по теннису»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший российский теннисист Евгений Кафельников планирует поехать в Париж на Олимпийские игры-2024.

«Наши спортивные каналы приняли решение не транслировать Олимпийские игры. Если для них это не важно, то что я могу сделать? Видимо, они посчитали, что единоборства намного полезнее Олимпиады. Я же не только посмотрю эти Игры, но и буду присутствовать на корте во время соревнований по теннису», — цитирует Sport24 Кафельникова.

В качестве нейтральных спортсменов на Олимпиаде-2024 выступят теннисисты Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер и Елена Веснина.

Источник: Sport24
Теннис
Евгений Кафельников
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