Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 02:57

Кафельников: «Медведев должен был проходить Оже-Альяссима»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал выступление российских теннисистов на Олимпийских играх-2024.

«Я, как и многие другие, считал, что Медведев должен проходить Оже-Альяссима. Я не имею представления, что конкретно не получилось сегодня у Медведева, чтобы победить. Этот вопрос лучше задавать ему. Я уже говорил много раз, что молодцы все те игроки, кто выступил на этой Олимпиаде. Другое дело, что результат не тот, которого бы нам всем хотелось. Но это спорт, все не бывают победителями. К сожалению, на этом турнире получилось вот так», — цитирует «РБ Спорт» Кафельникова.

Все российские теннисисты в мужском и женском одиночных разрядах покинули турнир. В парном разряде выступление продолжают Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Источник: «РБ Спорт»
Теннис
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
0
Читайте также
Соревнования по серфингу на Олимпиаде перенесены из-за непогоды
Актеры, миллиардеры, короли и чемпионы: Олимпиада в Париже собирает звезд со всего света
В Госдепе заявили о планах создать торговый маршрут в обход России и КНР
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Представлен интерьер российского электромобиля «Атом»
Названа стоимость самой дорогой однокомнатной квартиры в Москве
Популярное видео
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Векич вышла в полуфинал теннисного турнира Олимпийских игр-2024
Новости
RSS RSS
Все новости