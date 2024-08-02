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Париж-2024

Сегодня, 14:37

Эррани и Паолини стали первыми финалистками парного турнира по теннису на Олимпиаде

Алина Савинова
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Итальянские теннисистки Сара Эррани и Ясмин Паолини обыграли Каролину Мухову и Линду Носкову из Чехии в полуфинале парного турнира на Олимпиаде в Париже.

Встреча длилась 1 час 7 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу итальянского дуэта.

Позже вечером в матче за выход в финал парного турнира также сыграют Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) и Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо (Испания). Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Мухова и Носкова разыграют бронзовые медали с проигравшими во втором полуфинале теннисистками.

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Парный разряд

1/2 финала

Сара Эррани / Ясмин Паолини (Италия) — Каролина Мухова / Линда Носкова (Чехия) — 6:3, 6:2

«Stade Roland Garros».

Теннис
Олимпиада
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