Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 07:14

Наварро — о Циньвэнь: «Тяжело играть с соперником, которого не уважаешь. Она ведет себя грубо»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Американская теннисистка Эмма Наварро заявила, что не уважает китаянку Чжэн Циньвэнь. Наварро проиграла Циньвэнь (7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 1:6) в третьем круге Олимпиады-2024.

«На мой взгляд, она ведет себя довольно грубо. В раздевалке не очень-то царит дух товарищества. Тяжело играть с соперником, которого не уважаешь. Но, надо отдать ей должное, в конце она показала хороший теннис. Она играла лучше меня, так что поздравляю ее», — приводит слова Наварро Marca.

В четвертьфинале Олимпиады Циньвэнь сыграет с немкой Анжеликой Кербер. Матч запланирован на среду, 31 июля.

Источник: Marca
Теннис
Олимпиада
0
Читайте также
Таджикский дзюдоист отказался от рукопожатия с соперником из Израиля
Соревнования по триатлону на Олимпиаде-2024 снова перенесли
Проваливших гендерный тест боксеров допустили до женских соревнований на ОИ
Соболев в тупике и не нужен «Зениту», Пиняева вынуждают стать красно-белым, новая цель Амарала — 19-летний узбек. Что происходит в «Спартаке» перед дерби с «Динамо»
Лукашенко помиловал приговоренного к казни гражданина ФРГ Кригера
Расставить проценты: доходы от вкладов свыше 180 тыс. подпадут под налог
Популярное видео
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Теннисист Дрэйпер раскритиковал организаторов Олимпиады-2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости