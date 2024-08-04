Веснина: «Горжусь нашими девчонками! Они совершили подвиг!»

Российская теннисистка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» прокомментировала поражение Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финале парного турнира Олимпиады-2024.

Российские теннисистки уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани — 6:2, 1:6, 7:10.

«Я очень горжусь нашими девчонками! Они настоящие герои, которые совершили подвиг! Они вдохновенно играли на этой Олимпиаде. Давно я такого не видела. Когда это твоя первая Олимпиада, ощущения свежие, и ты горишь тем, чтобы завоевать медаль, — это дорогого стоит. У девчонок именно так и получилось. Да, они неопытные. Да, они несыгранные. Но вопреки всему дошли до финала. В финале были более опытные теннисистки, которые еще в прошлом году заявили о цели взять золото Олимпиады. С самого начала турнира я опасалась именно их. У Эррани это уже пятый олимпийский турнир. Нашим девочкам где-то не хватило опыта, правильных решений в большом финале. Но мы все равно очень гордимся девчонками! Они подарили нам праздник! Мы смогли смотреть в финале на наших девочек, которые боролись за золотую медаль», — сказала Веснина «СЭ».

До этого единственный раз россиянки выходили в финал парного теннисного турнира на Играх-2016 в Рио: тогда Елена Веснина и Екатерина Макарова обыграли швейцарок Тимеа Бачински и Мартину Хингис.