Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 04:24

Веснина: «Андреева и Шнайдер — просто фантастические»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина прокомментировал выход Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финал Олимпийских игр-2024 в Париже.

«Диана и Мирра — просто фантастические! Они играют настолько вдохновленно и мотивированно, что одно удовольствие смотреть — нашли друг друга. Да, до турнира у них не было сыгранности, но это Олимпийские игры. Тут важны мотивация и желание обеих напарниц. Было видно, как сильно Мирра и Диана хотели сыграть на этой Олимпиаде. От них можно машины заряжать, искры летели — настолько они заряжены на победу. Рада, что девчонки вышли в финал, и уверена, что им этого мало. Диана и Мирра будут бороться за золото, для этого есть все шансы.

Как не перегореть? Прежде всего, нужно думать о своей игры. Ты выходишь на корт и действуешь от розыгрыша к розыгрышу, а не строишь далеко идущие планы. Нужно играть, как обычный матч, и фокусироваться на тех ударах, которые твои, и ты их не отдашь. Сделать это будет безумно сложно, но девчонки с этим справятся», — цитирует Sport24 Веснину.

Источник: Sport24
Теннис
Диана Шнайдер
Елена Веснина
Мирра Андреева
0
Читайте также
Маршан завоевал четвертое золото на Олимпиаде-2024
Дзюдоист Тасоев отреагировал на победу Ринера на Олимпиаде-2024
В трансляции Олимпиады в Париже перепутали флаги РФ и СССР
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Песков прокомментировал бой боксера-трансгендера со спортсменкой на ОИ
Песков: дети Дульцевых лишь в самолете узнали, что они русские
Популярное видео
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чешский дуэт Махач и Синякова выиграли золотую медаль в миксте на Олимпиаде-2024
Новости
RSS RSS
Все новости