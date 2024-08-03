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Париж-2024

Сегодня, 14:33

Веснина: «Уже какую Олимпиаду подряд российские спортсмены демонстрируют уровень тенниса в стране»

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Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировал выход Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой в финал Олимпийских игр-2024 в парном разряде.

«Можно с уверенностью сказать, что Андреева и Шнайдер не зря ехали на Олимпиаду, несмотря на все сложности. Уже какую Олимпиаду подряд наши спортсмены показывают, на каком уровне теннис в России. Каждый раз хотя бы одна медаль, но в зачете у нас есть. Это говорит о многом», — приводит слова Весниной Sport24.

В финале парного разряда Игр в Париже Шнайдер и Андреева встретятся с итальянками Ясмин Паолини и Сарой Эррани. Матч пройдет 4 августа.

Источник: Sport24
Теннис
Олимпиада
Диана Шнайдер
Елена Веснина
Мирра Андреева
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