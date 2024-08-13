Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 09:00

Веснина назвала чудом серебро Шнайдер и Андреевой на Олимпиаде

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка в паре Елена Веснина в интервью «СЭ» поделилась мнением о выступлении Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой на Олимпиаде 2024 в Париже.

— Общались с Дианой и Миррой после проигранного на Олимпиаде финала?

— Я просто поздравила девочек с медалью. Особо мы не общались после той игры, так как они были расстроены. Все-таки поражение есть поражение, тем более в финале... Это самое обидное. Но, я думаю, девчонки понимают, что заслужить серебряную медаль Олимпиады, впервые встав в пару с человеком, — это чудо из чудес, которое редко, но случается на Олимпийских играх.

— Как бы вы оценили выступление российских теннисистов на Олимпиаде и свое в частности?

— По себе скажу, что мы могли бы сыграть лучше. Нам где-то не хватило сыгранности с Катей Александровой. Первый круг всегда получается немного нервным, и очень важно это преодолеть. Но нам, к сожалению, этого сделать не получилось. Если же говорить об остальных, то выступление девчонок (Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. — Прим. «СЭ») — это было что-то невероятное. Честно вам скажу: мало кто этого ожидал.

Все в основном настраивались на одиночный разряд и очень надеялись, что у девчонок что-нибудь получится именно в одиночке. Но олимпийский турнир не такой простой, и когда ты больше всего ожидаешь от кого-то результатов, то часто случаются различные сюрпризы. Здорово, что Диана и Мирра смогли настроиться после своих поражений в одиночном разряде и вложили все свои силы, чтобы войти в финал среди пар. Вообще, играть в финале Олимпийских игр — это что-то невероятное. Это самый важный финал, который может случиться с тобой лишь раз в жизни.

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер. «Серебряная медаль Андреевой и Шнайдер — это чудо из чудес». Елена Веснина — об Олимпиаде

Российские теннисистки Андреева и Шнайдер в финале Олимпиады уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани (6:2, 1:6, 7:10) и стали обладательницами серебряных медалей. Эти медали оказались для российских спортсменов единственными в Париже.

(Денис Сафронов)

Теннис
Диана Шнайдер
Елена Веснина
Мирра Андреева
2
1
Читайте также
ФИДЕ дисквалифицировала латвийского шахматиста за сексуальные домогательства
Не стало почетного президента ФФККР Валентина Писеева
Осужденную за теракт Дарью Трепову экстренно госпитализировали в Мордовии
Лидера «Динамо» хочет «Галатасарай». Трансферные слухи РПЛ на 13 августа
Сенатор Кастюкевич сообщил об обязательной эвакуации в ряде районов Херсона
Рогов сообщил о вывозе Киевом заводов из Запорожья в западную часть Украины
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Главные герои Олимпиады-2024: выбор «СЭ»
«Нас не зря боялись!» Глава Дагестана в восторге от олимпийских побед земляков в составе других сборных
Сербские фанаты вывешивали на Олимпиаде российский флаг. Акция в финале турнира по водному поло
Тажудинов: «С Садулаевым был на связи, он подсказывал мне»
Россия заняла бы 15-е место в медальном зачете Олимпиады-2024 с учетом наград экс-россиян
Отстранили, но не отменили. Напоминания о России в Париже — на каждом шагу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Веснина: «Олимпиада в Париже получилась противоречивой во многих смыслах»
Новости
RSS RSS
Все новости