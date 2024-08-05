Веснина — об Андреевой и Шнайдер: «Они нашли друг друга. Может быть, наиграют связку на следующую Олимпиаду»

Российская теннисистка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о будущем пары Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

В финале парного турнира Олимпиады-2024 российские теннисистки уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани — 6:2, 1:6, 7:10.

«Они нашли друг друга. Такое бывает, что с первого матча у напарников что-то кликает и возникает такое соединение, когда ты чувствуешь свою напарницу. Очень здорово, что в их тандеме Диана — левша, а Мирра — правша. Я долгое время играла с левшой и знаю, какое это преимущество перед соперниками. Неудобно играть против левши, особенно когда они еще и меняются на корте. Сейчас они могут наиграться и найти свой стиль игры. Тогда они смогут претендовать на турниры «Большого шлема». Может быть, они наиграют связку на следующую Олимпиаду. Олимпийская медаль не дается просто так, ее нужно выстрадать и заслужить. Олимпийское золото нужно наиграть. Нужно сыграться. Это награда, которая дается откуда-то свыше», — сказала Веснина «СЭ».