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Париж-2024

Сегодня, 17:36

11-я ракетка мира Остапенко вылетела из турнира в одиночном разряде на Олимпиаде-2024

Руслан Минаев
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Латвийка Елена Остапенко проиграла колумбийке Камиле Осорио в первом круге турнира в одиночном разряде на Олимпийских играх 2024 года в Париже — 4:6, 3:6.

Матч длился 1 час 35 минут.

Во втором круге Осорио встретится с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) — Лаура Пигосси (Бразилия).

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг

Камила Осорио (Колумбия) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:4, 6:3

Анна Шмидлова (Словакия) — Кэти Бултер (Великобритания) — 6:4, 6:2

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Сара Эррани (Италия) — 6:0, 6:0

Даниэль Коллинз (США) — Лаура Зигемунд (Германия) отказ второго игрока — 6:3, 2:0

«Stade Roland Garros».

Теннис
Олимпиада
Елена Остапенко
Лаура Зигемунд
Сара Эррани
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