Экс-вторая ракетка мира считает, что Джоковича ждут трудности на Олимпиаде в Париже

Экс-вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась ожиданиями от выступления серба Новака Джоковича на Олимпиаде-2024.

«Олимпиада — это особенный турнир, и теннисисты по-разному на него реагируют. Очень часто бывают неожиданные результаты: лидеры проигрывают на начальных стадиях.

Новаку будет очень сложно. Надеюсь, что его травма на «Ролан Гаррос» была не столь серьезна и он просто старался поберечь себя для Олимпийских игр. Но если его преследуют серьезные травмы, то это очень печально», — цитирует Пивоварову «Газета.ru».

Теннисный олимпийский турнир пройдет с 27 июля по 4 августа. Действующим чемпионом соревнований в одиночном разряде является немец Александр Зверев.