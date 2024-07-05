Экс-первая ракетка мира Азаренко отказалась от участия в Олимпиаде-2024

Экс-первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко отклонила предложение МОК принять участие в Олимпиаде-2024, сообщает пресс-служба организации.

Ранее от поездки в Париж отказалась другая представительница Белоруссии — Арина Соболенко.

Азаренко сейчас располагается на 16-м месте в мировом рейтинге. За всю карьеру она выиграла 31 турнир WTA (из них 21 — в одиночном разряде). На Олимпийских играх в Лондоне теннисистка одержала победу в миксте с Максимом Мирным, а также завоевала бронзовую медаль в одиночном турнире.

Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа.