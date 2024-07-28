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Париж-2024

Сегодня, 11:30

Екатерина Александрова — Юэ Юань: смотреть трансляцию матча теннисного турнира Олимпиады

Екатерина Александрова сыграет с Юэ Юань на Олимпиаде в Париже 28 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Екатерина Александрова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет с представительницей Китая Юань Юэ в матче 1-го круга Олимпийского теннисного турнира в воскресенье, 28 июля. Время начала матча — ориентировочно после 13:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня.

Федеральные телеканалы России не показывают Олимпийские игры. Смотреть соревнования можно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Для просмотра российским пользователям необходимо пройти регистрацию.

Теннисистки никогда ранее не играли друг с другом. 29-летняя россиянка является победительницей четырех турниров WTA в одиночном разряде.

Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спорта и медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ».

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России
Теннис
Екатерина Александрова
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