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Сегодня, 14:30

Екатерина Александрова/Елена Веснина — Каролина Мухова/Луиза Носкова: смотреть трансляцию матча теннисного турнира Олимпиады

Александрова и Веснина сыграют с Муховой и Носковой в олимпийском теннисном турнире 27 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Елена Веснина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Елена Веснина сыграют с чешками Каролиной Муховой и Луизой Носковой в первом круге олимпийского теннисного турнира в парном разряде в субботу, 27 июля. Игра пройдет на одном из кортов теннисного комплекса «Ролан Гаррос». Ориентировочное время начала — после 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня Олимпиады в Париже. В России федеральные телеканалы не стали приобретать права на показ Игр. Трансляцию матча покажут на официальном сайте МОК. Также следить за игрой можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

29-летняя Александрова дебютирует на Олимпиаде. 37-летняя Веснина уже в 5-й раз в карьере сыграет на Играх. Елена — олимпийская чемпионка в паре с Екатериной Макаровой и серебряный призер в миксте с Асланом Карацевым.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.

Теннис
Олимпиада
Екатерина Александрова
Елена Веснина
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