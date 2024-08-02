Джокович впервые вышел в финал Олимпиады и сыграет с Алькарасом за золото

Серб Новак Джокович победил итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале турнира в одиночном разряде на Олимпийских играх в Париже — 6:4, 6:2.

Матч длился 1 час 50 минут. Джокович за игру сделал 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. У Музетти — 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Джокович впервые в карьере вышел в финал Олимпиады в одиночном разряде. За золото Парижа-2024 он сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Матч состоится 4 августа.

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

1/2 финала

Новак Джокович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:4, 6:2

«Stade Roland Garros»