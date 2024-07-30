Джокович стал первым игроком, выигравшим 15 матчей на Олимпиаде с момента возвращения тенниса на Игры

Сербский теннисист Новак Джокович одержал 15-ю победу на Олимпиаде в мужском одиночном разряде, обыграв во втором круге Игр-2024 испанца Рафаэля Надаля (6:1, 6:4).

Как сообщает Opta Ace, Джокович стал первым игроком, выигравшим 15 матчей в мужском одиночном разряде на Олимпиаде с момента возвращения тенниса в программу летних Игр в Сеуле в 1988 году.

Также 37-летний серб стал игроком с наибольшим количеством побед над одним соперником в Открытой эре — 31 победа против Надаля.

В третьем круге Олимпиады-2024 Джокович сыграет с Домиником Кепфером (Германия).