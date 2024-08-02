Джокович рассказал, как долго ждал выхода в финал Олимпиады

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что ждал 20 лет выхода в финал Олимпийских игр. Спортсмен победил итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале турнира — 6:4, 6:2.

«Я ждал этого почти 20 лет. Я сыграл на четырех Олимпиадах, это мои пятые Игры, и я ни разу не проходил стадию полуфинала. Я проиграл три полуфинала на предыдущих турнирах. Мне удалось преодолеть это серьезное препятствие», — цитирует Джоковича сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Джокович впервые в карьере вышел в финал Олимпиады в одиночном разряде. За золото Парижа-2024 он сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Матч состоится 4 августа.