Джокович расплакался после победы в финале Олимпиады-2024
Сербский теннисист Новак Джокович эмоционально отреагировал на завоевание золота Олимпиады-2024 в Париже.
После финала против испанца Карлоса Алькараса (7:6 (7:3), 7:6 (7:2)) 37-летний серб расплакался. Затем Джокович упал на колени, у него тряслись руки.
Он поцеловал герб Сербии у себя на груди, а потом вышел на корт с флагом.
Джокович с флагом Сербии.
Также теннисист пошел к своему боксу и обнимался с семьей.
37-летний Джокович впервые в карьере завоевал золото Олимпийских игр. Ранее на его счету была только бронзовая медаль Олимпиады-2008 в Пекине.
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