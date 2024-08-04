Джокович расплакался после победы в финале Олимпиады-2024

Сербский теннисист Новак Джокович эмоционально отреагировал на завоевание золота Олимпиады-2024 в Париже.

После финала против испанца Карлоса Алькараса (7:6 (7:3), 7:6 (7:2)) 37-летний серб расплакался. Затем Джокович упал на колени, у него тряслись руки.

Он поцеловал герб Сербии у себя на груди, а потом вышел на корт с флагом.

Джокович с флагом Сербии.

Также теннисист пошел к своему боксу и обнимался с семьей.

37-летний Джокович впервые в карьере завоевал золото Олимпийских игр. Ранее на его счету была только бронзовая медаль Олимпиады-2008 в Пекине.