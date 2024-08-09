Джокович пожертвует на благотворительность призовые за победу в Олимпийских играх

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович намерен пожертвовать полученные за победу в Олимпиаде-2024 призовые на благотворительность, сообщает сербское издание Kurir.

Правительство Сербии выделит по 200 тысяч евро всем спортсменам олимпийской сборной страны, которые завоевали золотые медали на Играх в Париже. Как отмечает источник, Джокович планирует пожертвовать эти деньги «тем, кто в них больше всего нуждается».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в Белграде построят музей, посвященный 37-летнему теннисисту.

4 августа Джокович стал победителем теннисного турнира на Олимпиаде в Париже. В финальном матче он обыграл Карлоса Алькараса со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Серб впервые в карьере взял золото Олимпиады. Ранее на его счету была только бронзовая медаль Игр-2008 в Пекине.