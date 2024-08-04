Джокович повторил достижение Андре Агасси

Сербский теннисист Новак Джокович завоевал золотую медаль Олимпийских игр-2024 в Париже. В финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса (7:6 (7:3), 7:6 (7:2)).

37-летний серб стал вторым игроком в Открытой эре, выигравшим все четыре турнира «Большого шлема», золотую медаль Олимпиады и итоговый турнир ATP. Первый — американец Андре Агасси.

Джокович впервые в карьере завоевал золото Олимпийских игр. Ранее на его счету была только бронзовая медаль Олимпиады-2008 в Пекине.