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Париж-2024

Сегодня, 18:48

Джокович повторил достижение Андре Агасси

Ана Горшкова
Корреспондент
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович завоевал золотую медаль Олимпийских игр-2024 в Париже. В финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса (7:6 (7:3), 7:6 (7:2)).

37-летний серб стал вторым игроком в Открытой эре, выигравшим все четыре турнира «Большого шлема», золотую медаль Олимпиады и итоговый турнир ATP. Первый — американец Андре Агасси.

Джокович впервые в карьере завоевал золото Олимпийских игр. Ранее на его счету была только бронзовая медаль Олимпиады-2008 в Пекине.

Новак Джокович. Лучший матч сезона и слезы величайшего в истории. Грандиозная победа Джоковича на Олимпиаде

Теннис
Олимпиада
Андре Агасси
Новак Джокович
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