Джокович поблагодарил Маска за поздравление с победой на Олимпиаде

Серб Новак Джокович в социальных сетях поблагодарил Илона Маска за поздравления с победой на Олимпиаде-2024 в Париже. После завоевания золотой медали теннисист оставил следующую публикацию:

«Я никогда бы не отказался от мечты завоевать золотую медаль, как и сербский народ никогда не переставал верить в меня. Вместе мы верили в невозможное. Сейчас я один держу эту медаль, но каждый серб должен знать — она принадлежит нам всем. Представлять нашу страну — величайшая честь. Эта медаль, эти моменты, эта жизнь — ничего из этого не было бы без вашей непоколебимой поддержки. Это все благодаря вам. Это для вас», — написал Джокович.

Американский миллиардер оставил под постом комментарий, написав «поздравляю». Новак ответил: «Спасибо тебе, Илон».