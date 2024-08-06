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Джокович поблагодарил Маска за поздравление с победой на Олимпиаде

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Серб Новак Джокович в социальных сетях поблагодарил Илона Маска за поздравления с победой на Олимпиаде-2024 в Париже. После завоевания золотой медали теннисист оставил следующую публикацию:

«Я никогда бы не отказался от мечты завоевать золотую медаль, как и сербский народ никогда не переставал верить в меня. Вместе мы верили в невозможное. Сейчас я один держу эту медаль, но каждый серб должен знать — она принадлежит нам всем. Представлять нашу страну — величайшая честь. Эта медаль, эти моменты, эта жизнь — ничего из этого не было бы без вашей непоколебимой поддержки. Это все благодаря вам. Это для вас», — написал Джокович.

Американский миллиардер оставил под постом комментарий, написав «поздравляю». Новак ответил: «Спасибо тебе, Илон».

Новак Джокович. Гуляй, Сербия! Как Джокович отмечает олимпийскую победу

4 августа серб стал победителем теннисного турнира на Олимпиаде в Париже. Он выиграл финальный матч у испанца Карлоса Алькараса со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). 37-летний Джокович впервые в карьере взял золото Олимпиады. Ранее на его счету была только бронзовая медаль Игр-2008 в Пекине.

Теннис
Илон Маск
Новак Джокович
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