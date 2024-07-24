Джокович отказался жить в Олимпийской деревне
Сербский теннисист Новак Джокович не будет жить в Олимпийской деревне в Париже, сообщает Sportal.
По информации источника, 37-летний спортсмен приедет в Олимпийскую деревню только, чтобы поприветствовать сербских участников Олимпиады, но будет жить отдельно.
Это решение связано с тем, что проживание в Олимпийской деревне в Токио мешало Джоковичу поддерживать режим — многие спортсмены хотели с ним сфотографироваться, что мешало ему тренироваться.
Соревнования по теннису пройдут на Олимпиаде-2024 с 27 июля по 4 августа.
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