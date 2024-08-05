Джокович — Алькарасу после финала Олимпиады: «Твое золото еще придет»

Сербский теннисист Новак Джокович в соцсетях обратился к испанцу Карлосу Алькарасу.

37-летний серб 4 августа обыграл Алькараса в финале мужского олимпийского турнира в одиночном разряде — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

«Короткая благодарность Карлосу Алькарасу. Еще один эпичный финал, мой друг. Эль-класико! Поздравляю тебя и твою команду с отличной Олимпиадой. Учитывая твой возраст, энергию и уровень игры, скажу, что у тебя впереди еще 20 Олимпиад! Твое золото еще придет. До следующего раза, Амиго», — написал Джокович.

«Спасибо тебе, титан! Не могу дождаться следующего раза», — ответил Алькарас в комментариях.

Джокович впервые завоевал золото Олимпиады. Ранее он выигрывал только бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в 2008 году.