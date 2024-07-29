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Париж-2024

Сегодня, 16:38

Джокович обыграл Надаля на Олимпийском турнире

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович победил испанца Рафаэля Надаля во втором круге Олимпийского турнира в Париже — 6:1, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 44 минуты.

Джокович сделал 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету испанца 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

В 1/8 финала серб встретится с победителем пары Доминик Кепфер (Германия) — Маттео Арнальди (Италия).

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

2-й круг

Новак Джокович (Сербия) — Рафаэль Надаль (Испания) — 6:1, 6:4

Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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