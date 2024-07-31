Джокович вышел в четвертьфинал Олимпийских игр в Париже и встретится с Циципасом
2-я ракетка мира серб Новак Джокович стал вторым четвертьфиналистом теннисного турнира на Олимпиаде в Париже.
В матче третьего круга представитель Сербии за 1 час 37 минут обыграл немца Доминика Кепфера со счетом 7:5, 6:3. Джокович за игру 5 раз подал навылет, не допустил ни одной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету его соперника 7 эйсов, 2 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из 2.
В четвертьфинале одиночного разряда серб встретится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который ранее выбил аргентинца Себастьяна Баэса (7:5, 6:1). 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» ведет со счетом 11-2 в очных поединках с греком.
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
3-й круг
Новак Джокович (Сербия) — Доминик Кепфер (Германия) — 7:5, 6:3
«Stade Roland Garros».