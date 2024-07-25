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Париж-2024

Сегодня, 12:08

Двукратный олимпийский чемпион Маррей снялся с одиночного турнира Игр-2024 в Париже

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Энди Маррей.
Фото Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей снялся с одиночного турнира Игр-2024 в Париже, сообщает BBC.

По данным источника, британский теннисист выступит в парном разряде вместе с Дэном Эвансом.

Ранее 37-летний Маррей объявил, что предстоящая Олимпиада станет последним турниром в его профессиональной карьере.

В ходе карьеры британец дважды становился победителем Уимблдона (2013, 2016) и один раз — US Open (2012). Всего на его счету 46 титулов на турнирах ATP.

Олимпиада
Энди Маррей
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