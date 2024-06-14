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Париж-2024

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Свищев: «Допуск наших теннисистов в полном составе со стороны международной федерации — это хороший знак»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что примеру международной федерации тенниса, решившей допустить российских теннисистов на Олимпиаду-2024, последуют и другие спортивные организации.

«Допуск наших теннисистов в полном составе со стороны международной федерации — это хороший знак. Такое решение говорит о конструктивной позиции и правильном взаимодействии. Подобная адекватность решений со стороны международных федераций в нынешнее время является редкостью. Надеемся, что этому примеру в будущем последуют и другие международные спортивные организации.

При этом нашим теннисистам важно быть осторожными во избежание различных провокаций в западных странах. К сожалению, сейчас многие хотят насолить нашим спортсменам. Тут важно, чтобы и Федерация тенниса России была начеку», — цитирует ТАСС Свищева.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/21091091
Теннис
Дмитрий Свищев
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