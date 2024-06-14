Свищев: «Допуск наших теннисистов в полном составе со стороны международной федерации — это хороший знак»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что примеру международной федерации тенниса, решившей допустить российских теннисистов на Олимпиаду-2024, последуют и другие спортивные организации.

«Допуск наших теннисистов в полном составе со стороны международной федерации — это хороший знак. Такое решение говорит о конструктивной позиции и правильном взаимодействии. Подобная адекватность решений со стороны международных федераций в нынешнее время является редкостью. Надеемся, что этому примеру в будущем последуют и другие международные спортивные организации.

При этом нашим теннисистам важно быть осторожными во избежание различных провокаций в западных странах. К сожалению, сейчас многие хотят насолить нашим спортсменам. Тут важно, чтобы и Федерация тенниса России была начеку», — цитирует ТАСС Свищева.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.