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Париж-2024

Сегодня, 14:28

Шнайдер не сумела выйти в 1/8 финала Олимпийского турнира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Диана Шнайдер.
Фото Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла китаянке Ван Сиюй во втором круге Олимпийского турнира в Париже — 3:6, 1:6.

Игра продолжалась 1 час 16 минут.

Шнайдер сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт. На счету китаянки ни одной подачи навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

В 1/8 финала Ван Сиюй сыграет с Игой Свентек из Польши.

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

2-й круг

Ван Сиюй (Китай) — Диана Шнайдер (Россия) — 6:3, 6:1.

Теннис
Олимпиада
Диана Шнайдер
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