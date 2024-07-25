Шнайдер — о выступлении в паре с Андреевой на Олимпиаде: «Надеюсь, что мы быстро сыграемся»

20-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер поделилась ожиданиями от выступления в парном разряде с Миррой Андреевой на Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Мы никогда вместе не играли, но я надеюсь, что мы с Миррой быстро сыграемся вместе и покажем хороший результат, потому что она хороший игрок, у нее хорошие результаты, особенно здесь, в Париже», — приводит слова Шнайдер «Чемпионат».

Ранее 17-летняя Андреева дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», где уступила итальянке Ясмин Паолини. Шнайдер на Открытом чемпионате Франции-2024 выбыла в первом раунде, проиграв француженке Хлоэ Паке.

Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа.