Российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет с итальянкой Элизабет Коччаретто в первом круге теннисного турнира в рамках Олимпийских игр в Париже в субботу, 27 июля. Матч пройдет на одном из кортов теннисного комплекса «Ролан Гаррос». Ориентировочное время начала — после 14.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня. В России федеральные телеканалы не стали приобретать права на показ Игр. Трансляцию матча покажут на официальном сайте МОК. Также следить за игрой можно в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте».

20-летняя россиянка занимает 23 место в рейтинге WTA. 23-летняя итальянская теннисистка — 46-я ракетка мира.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.