Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с австралийцем Ринки Хидзикатой в первом круге теннисного турнира в рамках Олимпийских игр в Париже в субботу, 27 июля. Игра состоится на одном из кортов теннисного комплекса «Ролан Гаррос». Ориентировочное время начала — после 17.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляцию соревновательного дня. В России федеральные телеканалы не стали приобретать права на показ Игр. Трансляцию матча покажут на официальном сайте МОК. Также следить за игрой можно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

28-летний россиянин — пятая ракетка мира. 23-летний австралийский теннисист — 76-й номер рейтинга ATP.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.