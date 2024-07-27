Медведев вышел во второй круг Олимпиады-2024 в одиночном разряде

Россиянин Даниил Медведев обыграл австралийца Ринки Хидзикату в первом круге теннисного турнира в одиночном разряде на Олимпийских играх 2024 года в Париже — 6:2, 6:1.

Матч длился 1 час. Медведев сделал за игру 3 эйса и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. У Хидзикаты — 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Во втором круге Олимпийского турнира пятая ракетка мира сыграет с победителем матча Себастьян Офнер (Австрия) — Робин Хаасе (Нидерланды).

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

1-й круг

Даниил Медведев (Россия) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 6:2, 6:1

«Stade Roland Garros»