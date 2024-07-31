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Сегодня, 15:00

Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим: смотреть трансляцию матча турнира Олимпиады по теннису

Медведев сыграет с Оже-Альяссимом в 1/8 финала олимпийского теннисного турнира
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Россиянин Даниил Медведев и канадец Феликс Оже-Альяссим сыграют в матче 1/8 финала олимпийского теннисного турнира в среду, 31 июля. Игра состоится на одном из кортов теннисного комплекса «Ролан Гаррос». Время начала — после 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию очередного соревновательного дня Олимпиады в Париже. Российские телеканалы не покажут Игры-2024. В прямом эфире трансляцию матча Медведев — Оже-Альяссим можно смотреть бесплатно на официальном сайте МОК.

28-летний российский теннисист вылетел в Париже-2024 из парного и смешанного разрядов. 23-летний представитель Канады вышел в четвертьфинал в миксте, но вылетел в парном разряде.

Медведев — пятая ракетка мира. Оже-Альяссим — 19-й номер мирового рейтинга.

Теннис
Олимпиада
Даниил Медведев
Феликс Оже-Альяссим
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