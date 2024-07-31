Китайская теннисистка Циньвэнь обыграла Кербер и вышла в полуфинал Олимпиады-2024
Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале Олимпиады-2024 обыграла немку Ангелик Кербер со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (8:6).
Встреча продолжалась 3 часа 7 минут. На счету 21-летней китаянки 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.
В полуфинале Циньвэнь встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Дэниэлл Коллинз (США).
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
Чжэн Циньвэнь (Китай) — Ангелик Кербер (Германия) — 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (8:6)
«Stade Roland Garros».
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