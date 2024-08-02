Чесноков считает, что у Андреевой и Шнайдер хорошие шансы победить на Олимпиаде в Париже

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от финала Олимпийских игр в парном разряде.

«В финале будут достаточно равные шансы. Там эта Эррани, которая подает подачи, можно просто стоять на коленях, пробивать смэшем эту подачу. Вообще-то, уже есть преимущество на подаче, потому что подача Эррани — это какой-то ввод мяча в корт. Тем более у нее был такой мандраж против Носковой и Муховой, она даже не знала как подбросить мяч вообще, ее просто шатало от волнения.

Думаю, что у наших девчонок хорошие шансы на победу, потому что они очень здорово играют, хорошо видят корт и передвигаются по нему», — сказал Чесноков «СЭ».

За золотую медаль в парном разряде Андреева и Шнайдер сыграют с итальянским дуэтом Сара Эррани/Ясмин Паолини, которые являются третьими «сеяными» на турнире. Финал состоится 4 августа.

Александр Абустин