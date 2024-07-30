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Чесноков назвал ужасной игру Медведева и Андреевой в первом круге микста на Олимпиаде

Сергей Жуков
корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение Даниила Медведева и Мирры Андреевой итальянскому дуэту Андреа Вавассори — Сара Эррани (3:6, 2:6) в матче первого круга смешанного разряда Олимпийских игр-2024.

«Это было ужасно. Эррани подавала со скоростью 20 километров в час. Даня не парный игрок. А Мирра Андреева только что выиграла свой турнир WTA. Она была опустошенная и выступала ужасно плохо. Это была ее первая победа на турнире WTA. Это эмоциональный подъем, но после такой победы сложно играть. Она провела очень плохой матч против Линетт. Нужен какой-то перерыв, что эмоционально быть в порядке», — сказал Чесноков «СЭ».

Во втором круге Вавассори и Эррани сыграют с победителями матча Уэс Колхоф/Деми Схюрс — Стефанос Циципас/Мария Саккари.

Олимпийский теннисный турнир продолжится до 4 августа.

Даниил Медведев
Мирра Андреева
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