Чесноков назвал Медведева фаворитом в матче второго круга против Офнера на Олимпиаде в Париже

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча между россиянином Даниилом Медведевым и австрийским теннисистом Себастианом Офнером во втором круге Олимпийского турнира.

«Я считаю, что у него очень хорошие шансы обыграть Офнера. Даниил — фаворит в этом матче. Даня такой человек, что про него можно сказать: чем больше он проводит времени на корте, тем лучше он играет. Не думаю, что поражения в паре дали неуверенность Даниилу. Сейчас он может в полном объеме настроиться на одиночку», — сказал Чесноков «СЭ».

В первом круге олимпийского турнира Медведев обыграл австралийца Ринки Хиджикату.