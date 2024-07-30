Крейчикова победила Свитолину в третьем круге Олимпиады-2024
Чешка Барбора Крейчикова обыграла украинку Элину Свитолину в матче третьего круга турнира в одиночном разряде на Олимпиаде-2024 — 7:6 (7:5), 2:6, 6:4.
Матч длился 2 часа 48 минут. Крейчикова реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. У Свитолиной — 6 из 10.
10-я ракетка мира вышла в четвертьфинал и сыграет с Анной Шмидловой из Словакии.
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночный разряд
3-й круг
Барбора Крейчикова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина) - 7:6 (7:5), 2:6, 6:4
«Stade Roland Garros».
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