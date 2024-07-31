Циципас стал первым четвертьфиналистом одиночного разряда на Олимпиаде

11-я ракета мира грек Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал теннисного турнира на Олимпийских играх в Париже.

В матче третьего круга 25-летний спортсмен за 1 час 22 минуты победил аргентинца Себастьяна Баэса — 7:5, 6:1. На его счету 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

В четвертьфинале Олимпиады в Париже Циципас сыграет против победителя пары Новак Джокович (Сербия) — Доминик Кепфер (Германия).

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

3-й круг

Стефанос Циципас (Греция) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 7:5, 6:1

Stade Roland Garros.