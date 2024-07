Бадоса объяснила, почему решила пропустить Олимпийские игры в Париже

Испанская теннисистка Паула Бадоса назвала причину, по которой она пропускает Олимпиаду-2024 в Париже.

«Я не хотела так быстро менять покрытие — с травы на грунт, а затем на хард в Торонто. Это было бы не самое лучшее решение для моей спины. Кроме того, у меня есть защищенный рейтинг на US Open, и мне пришлось выбирать между Олимпийскими играми и Открытым чемпионатом США. Я предпочитаю поехать на турнир, который дает мне очки. Это было мое решение. Жаль, что я не смогу участвовать в Олимпийских играх, но таковы условия, я должна отдать приоритет своей спине», — цитирует Бадосу Tennis Up to Date.

26-летняя Бадоса является победительницей трех турниров WTA в одиночном разряде, а также четвертьфиналисткой Олимпийских игр 2020 года.

Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже проходит с 27 июля по 4 августа.