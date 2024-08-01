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Париж-2024

Сегодня, 15:15

Андреева/Шнайдер — Крейчикова/Синякова: смотреть трансляция матча Олимпийских игр 2024

Шнайдер и Андреева сыграют с Крейчиковой и Синяковой в матче 1/4 финала теннисного турнира Олимпийских игр 1 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото Reuters

Российский дуэт Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой сыграет с чешскими теннисистками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой в матче 1/4 финала женского теннисного турнира Олимпийских игр — 2024 в Париже в парном разряде в четверг, 1 августа. Матч начнется не ранее 16:30 по московскому време на седьмом корте.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию очередного соревновательного дня Олимпиады в Париже. Российские телеканалы не покажут Игры-2024. В прямом эфире трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте МОК.

Олимпийский турнир по теннису в Париже проходит с 27 июля по 4 августа на кортах «Ролан Гаррос». Матчи примет знаменитый теннисный комплекс, расположенный в XVI округе Парижа, на краю Булонского леса. В Париже-2024 будут разыграны 5 комплектов наград в теннисе.

Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спорта и медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ».

Теннис
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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