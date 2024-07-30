Андреева и Шнайдер сыграеют с Гадеки и Томлянович в теннисном турнире Олимпиады

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с австралийками Оливией Гадеки и Айлой Томлянович в первом круге олимпийского теннисного турнира в парном разряде во вторник, 30 июля. Игра пройдет на одном из кортов теннисного комплекса «Ролан Гаррос». Время начала — после 14.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня Олимпиады в Париже. В России федеральные телеканалы не покажут Игры-2024. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте МОК.

17-летняя Андреева вылетела в Париже из одиночного разряда и микста. 20-летняя Шнайдер завершила выступление в одиночном разряде после вылета из второго круга.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.