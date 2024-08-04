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Сегодня, 15:00

Мирра Андреева / Диана Шнайдер — Сара Эррани / Ясмин Паолини: смотреть трансляцию финала Олимпиады 2024

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал женского парного теннисного турнира Олимпиады
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Мирра Андреева (слева) и Диана Шнайдер (справа).
Фото Reuters

В воскресенье, 4 августа россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини в финале женского парного теннисного турнира Олимпиады. Матч за золото состоится на корте Филиппа Шатрие, главной арене теннисного комплекса «Ролан Гаррос». Начало встречи — после 16.00 по московскому времени.

Следить за финалом можно в текстовой онлайн-трансляции соревновательного дня Олимпийских игр в Париже на сайте «СЭ».

Диана Шнайдер, Мирра Андреева, Тамара Дронова, Алена Иванченко. Олимпиада 2024: финал Андреевой и Шнайдер, гонка Дроновой и Иванченко. Онлайн-трансляция 4 августа

В России федеральные телеканалы не показывают олимпийские соревнования. Трансляцию финала Андреева / Шнайдер — Эррани / Паолини можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации (комментарии доступны на английском языке).

Андреева и Шнайдер выступают в нейтральном статусе. Статистику выступления российских теннисисток можете изучить в отдельном материале.

Олимпиада
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
Ясмин Паолини
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