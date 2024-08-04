4 августа состоится женский парный финал теннисного турнира. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер поборются за олимпийское золото с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини. Матч пройдет на корте Филиппа Шатрие теннисного комплекса «Ролан Гаррос». Начало — после 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня Олимпиады в Париже. Российские телеканалы не покажут Игры-2024. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитете (МОК) по регистрации (комментарии доступны на английском языке).

17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер впервые в карьере выступают на Олимпийских играх.

Мирра стала самым игроком, который смог выйти в финал олимпийского теннисного турнира с 1992 года. Ранее это достижение принадлежало американке Дженнифер Каприати, которая на Играх в Барселоне завоевала золото в одиночном разряде в возрасте 16 лет 132 дней.