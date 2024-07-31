Андреева / Шнайдер — Дабровски / Фернандес: смотреть трансляцию матча турнира Олимпиады по теннису
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с канадками Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес во втором круге олимпийского теннисного турнира в парном разряде в среду, 31 июля. Матч пройдет на одном из кортов теннисного комплекса «Ролан Гаррос». Время начала — после 16.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию очередного соревновательного дня Олимпиады в Париже. В России федеральные телеканалы не покажут Игры-2024. В прямом эфире трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте МОК по регистрации (комментарии доступны только на английском языке).
17-летняя Андреева вылетела в Париже из одиночного разряда и микста. 20-летняя Шнайдер завершила выступление в одиночном разряде после вылета из второго круга.
Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.