Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал олимпийского теннисного турнира в парном разряде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с испанками Кристиной Букшей и Сарой Соррибес-Тормо в полуфинале олимпийского теннисного турнира в парном разряде в пятницу, 2 августа. Игра пройдет на одном из кортов теннисного комплекса «Ролан Гаррос». Ориентировочное время начала — в 13.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня Игр. В России федеральные телеканалы не покажут Олимпиаду в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитете (МОК) по регистрации.

17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер впервые в карьере выступают на Олимпийских играх.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.