Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал Олимпиады-2024

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал турнира в парном разряде на Олимпиаде-2024.

В 1/2 финала дуэт обыграл испанок Кристину Буксу и Сару Соррибес Тормо со счетом 6:1, 6:2. Матч длился 1 час 15 минут.

Россиянки за игру реализовали 5 брейк-пойнтов из 6. А также сделали 1 эйс и допустили 1 двойную ошибку.

За золотую медаль в парном разряде Андреева и Шнайдер сыграют с итальянским дуэтом Сара Эррани/Ясмин Паолини, которые являются третьими «сеяными» на турнире. Финал состоится 4 августа.

Теннис

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Парный разряд

1/2 финала

Мирра Андреева / Диана Шнайдер (Россия) — Кристина Букса / Сара Соррибес Тормо (Испания) — 6:1, 6:2

«Stade Roland Garros».